صلاح الدين تعلن وفاة امرأة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية

أعلنت محافظة صلاح الدين، وفاة امرأة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة صلاح الدين جمال عكاب في بيان، نود اعلامكم تم تسجيل حالة اشتباه بمرض الحمى النزفية في مستشفى سامراء العام من سكنة سامراء الدوانم".