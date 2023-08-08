عبر بث مباشر.. منتسب أمني يقدم على الانتحار باستخدام "الزرنيخ" ببابل

السومرية نيوز – امن



أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، انتحار منتسب أمني باستخدام مادة سمية، عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "تود أن تبين عن إقدام منسوبها المفوض (جعفر موسى عبد عباس)، في قسم شرطة البلدة الصوب الصغير على الإنتحار باستخدام مادة سمية (الزرنيخ)، عبر بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "على الفور تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مبينةً أن "المنتسب المنتحر كان قد منح أجازة مرضية من تاريخ ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣ ولمدة ٢٨ يوماً من مستشفى الحلة التعليمي العام بسبب أمراض يعاني منها".وأكدت القيادة، أن "ابوابها مفتوحة في كل يوم اربعاء من الاسبوع امام المنتسبين والمواطنين لاستقبال طلباتهم والاستماع الى مشاكلهم واحتياجاتهم وايجاد الحلول المناسبة لها وبحسب التوجيهات الصادرة من وزير الداخلية".