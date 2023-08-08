الرافدين يحدد فائدة القروض العقارية لثلاث فئات

السومرية نيوز – محليات



حدد مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، فائدة القروض العقارية للمواطنين والموظفين والمتقاعدين.

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فائدة القروض العقارية التي تصل الى ١٥٠ مليون تبلغ 6 بالمئة"، مبينًا، أنها "تشمل البناء والترميم والتاهيل وشراء الدور السكنية وقطعة ارض".

