طقس العراق من "زاخو" إلى "الفاو".. 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً حاراً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في محافظات (ميسان والناصرية والمثنى والبصرة) ستصل إلى 50 درجة مئوية".وأشارت الى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت الهيئة ان "طقس البلاد ليومي الجمعة والسبت المقبلين سيكون صحواً حاراً مع بعض القطع من الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".