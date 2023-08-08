السجن 15 عاماً بحق "تاجرة" مخدرات في بغداد

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضبط بحوزتها (100) غرام من مادة الكريستال في سيطرة الشعب بعدما كانت تروم ادخالها إلى محافظة بغداد بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".وأضاف أنها "اعترفت بالتوزيع والترويج للمواد المخدرة داخل شقتها في محافظة أربيل"، لافتا إلى أن "الحكم بحقها يأتي وفقا لاحكام المادة 28 / اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".