مصرع وإصابة 5 أشخاص بحادث تصادم "مأساوي" في شارع مطار بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادثا مأساويا تسبب بمصرع شخصين واصابة ثلاثة اخرين إثر تصادم عجلتين بشارع مطار بغداد".وأشار الى ان "أسباب الحادث نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه"، مضيفا انه "لا يوجد اضرار في المال العام".وأضاف انه "مركز شرطة حي حطين تبنى التحقيق بالحادث وتسلم مرفقات المتضررين بالحادث إلى مركز شرطة حي حطين بوصل استلام أصولي".