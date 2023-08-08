إصابة أربعة أشخاص إثر حادث سير في النجف (صور)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإنقاذ أربعة أشخاص إثر تصادم ثلاث عجلات في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة عجلات تصادمت، على طريق (مناذرة مشخاب)، جنوبي محافظة النجف".



وأضاف، أن "فرق الانقاذ التابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت من انقاذ اربعة اشخاص من بينهم طفلة، وتم نقلهم الى مستشفى المناذرة العام لغرض العلاج".