السومرية تنفرد بكشف تفاصيل حادثة وفاة طبيب في ميسان والمشتبه بقتله (فيديو)

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وكانت القوات الأمنية في ميسان قد عثرت على جثة مرمية بالقرب من مستشفى الكحلاء في قضاء الكحلاء جنوبي المحافظة، تعود للطبيب الذي يعمل في دائرة صحة ميسان، وقد فُقد منذ يوم السبت حسب مصادر مطلعة.



وأثار حادثة وفاة الطبيب (حمزة كريم قاسم) بظروف غامضة جدلاً واسعاً في العراق، وتصدر اسمه محرك البحث، كما نعت نقابة أطباء العراق وفاته، حيث أعلنت النقابة أنها تتابع الإجراءات القانونية، لكشف ملابسات الوفاة.



وكانت صحة ميسان قد ذكرت أنها ستتخذ خطوات "عاجلة" لكشف ملابسات وفاة الدكتور حمزة كريم قاسم وهو طبيب مقيم دوري في مستشفى الصدر التعليمي، في وقت لفت مصدر أمني إلى العثور على جثة الطبيب وعليها آثار ضربة على منطقة الرأس.



بدورها طالبت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من يوم الاثنين، الأجهزة المتخصصة كافة بضرورة حماية كوادرها، وذلك بعد مقتل الطبيب حمزة، وسط ظروف غامضة في محافظة ميسان جنوبي البلاد.