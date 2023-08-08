الصحة تعلن نتيجة الفحص الطبي للحالة المشتبه بها بالحمى النزفية بسامراء (وثيقة)

وقالت الوزارة بحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها، انه "تم اجراء الفحص التوكيدي لمرض الحمى النزفية على نموذج معمل الدم العائد للمريضة (تقى عبد الرحمن عبد الله / 17 سنة) من سكنة محافظة صلاح الدين /سامراء/الدوانم وكانت النتيجة إيجابية".ويذكر ان محافظة صلاح الدين، أعلنت وفاة امرأة مشتبه بإصابتها بالحمى النزفية في بغداد يوم امس.وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة صلاح الدين جمال عكاب في بيان، "نود اعلامكم تم تسجيل حالة اشتباه بمرض الحمى النزفية في مستشفى سامراء العام من سكنة سامراء الدوانم".وأضاف "تم إخراج مشتبه بإصابتها من قبل أهلها وتم توجه إلى بغداد في مستشفى اليرموك"، موضحاً أنه "تم أبلاغنا عن وفاة المشتبه إصابتها في بغداد".