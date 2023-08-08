الرشيد يرفع سقف منح قروض المشاريع الصغيرة

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا لتوجيهات الحكومة ومدير عام مصرف الرشيد ولدعم شريحة الشباب تقرر رفع سقف قروض المشاريع الصغيرة الى (25) مليون دينار عراقي فقط وبنسبة فائدة (5%) ولكافة المبالغ".ودعا، الراغبين بالتقديم إلى "مراجعة فروع المصرف في بغداد والمحافظات".