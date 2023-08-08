كربلاء.. حريق في مخزنين للمواد الغذائية والدراجات النارية

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "حادث حريق اندلع في مخزن للمواد الغذائية واخر للدراجات النارية في منطقة الفسحة بمركز المدينة القديمة بمحافظة كربلاء".وأشار إلى أن "فرق الدفاع المدني وصلت مكان الحادث لاخماد الحريق".