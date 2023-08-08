"كي بالنار وضرب مستمر".. شخص يعذب ابنته بوحشية انتقاماً من أمها الطليقة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بالتعاون مع شعبة الشرطة المجتمعية في محافظة النجف الأشرف التابعة الى دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية، أنقذت الطفلة ذات الخمسة سنوات من حالة تعنيف أقدم عليها الأب وبشكل وحشي باستخدام الكوي بالنار والضرب المبرح باستخدام أنبوب مطاطي وبشكل مستمر انتقاما منه ضد أمها الطليقة".وأضافت، ان "والد الطفلة يقوم بتعنيف شقيقها وشقيقاتها الثلاث، ويقوم بطردهم خارج المنزل في ساعات متأخره من الليل ".وتابعت، ان "مفرزة الشرطة المجتمعية توجهت بأمرة مدير الشعبة العقيد ضياء كاظم والمفرزة المرافقة له الى منزل الطفلة المعنفة واصطحابها مع الأم الى المستشفى لتلقي العلاج والضماد وأخذ التقرير الطبي الخاص بالحالة والتوجه الى محكمة بداءة النجف الأشرف لرفع قضية اصولية تجاه الأب الجاني المستمر بالتهديد للأم، حيث تم إعطاء المشورة القانونية وبعد إكمال الإجراءات اللازمة للمحكمة ، تم ارجاع الطفلة مع أمها الى منزلها ترافقها مفرزة المجتمعية تحسبا لأي خطر ممكن من قبل الأب تجاه الأم وطفلتها ".وأشارت الى انه "تم تقديم الدعم النفسي والمعنوي للأم والأطفال الخمسة، وكذلك الاتصال بالرقم الخاص بالنجده 104 وتحديد مكان المنزل بشكل دقيق تحسبا لأي طارئ، وكذلك التعريف بالخط الساخن 497 الخاص بالشرطة المجتمعية للاستجابة الفورية لاي مناشدة تخص الطفلة والعائلة او غيرها".وبينت، :" تم الاتصال بمركز الاحالة التابعة لمنظمة بنت الرافدين للمساعدة في تقديم الدعم النفسي والمشورة القانونية ومسك القضية في المحكمة عن طريق المحامية التابعة للمنظمة كذلك لمتابعة الحالة خلال الرعاية اللاحقة"، مشيرة الى ان "عائلة الأم قدمت كل الشكر والتقدير للشرطة المجتمعية على الجهود المبذولة ".