في بغداد.. إخماد حريق بسوق الشورجة

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني احكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الغذائية في منطقة سوق الشورجة التجاري خلف عمارة الضمان وسط بغداد بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخزن المحترق عن المخازن المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط المخزن وأحكام السيطرة على النيران دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".