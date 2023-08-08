مصرع واصابة 6 اشخاص بحادث سير في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "انفجار الإطار الأمامي لمركبة مساء هذا اليوم تسبب بانقلابها على طريق بغداد - عمارة /كميت".وأضافت ان " الحادث راح ضحيته أحد الأشخاص وإصابة خمس أشخاص اخرين بجروح مختلفة".