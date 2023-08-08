بالفيديو من سامراء.. الجرافات تزيل تجاوزات على مواقع أثرية

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو يتضمن حملة إزالة تجاوزات على مواقع أثرية في سامراء بمحافظة صلاح الدين.

وشرعت الحكومة المحلية في سامراء، اليوم الثلاثاء، بحملة لإزالة التجاوزات في مدخل مدينة سامراء وتحديداً في شارع 50 حيث شملت إزالة معارض للسيارت انشأت حديثاً ومخازن كبيرة.

وشهدت الأيام الماضية، مخاطبات للحكومة تدعو الى إيقاف رفع التجاوزات عن المناطق الأثرية.

وكشف قائممقام سامراء بكر الشريف في حديث لـ السومرية، أن "وزير الثقافة ورئيس هيئة الآثار أبلغوا محافظ صلاح الدين أن استمرار التجاوزات على الأراضي الأثرية في سامراء قد يهددها بخروجها من لائحة التراث العالمي".

يشار الى أن معاون محافظ صلاح الدين لشؤون الخدمات رياض الطايس قال في تصريح سابق لـ السومرية، إن هنالك لجنة مشكلة من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير البلديات بهذا الشأن، مشيراً الى أن هنالك من بنى مراكز تجارية ومعامل ومصانع ومعارض لبيع وشراء السيارات.