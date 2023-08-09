ميسان.. السجن المؤبد لخاطف امرأة من قضاء "علي الغربي"

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الخاطف قام مع أشخاص آخرين بتنفيذ جريمة الخطف بحق المرأة بعد ضربها وعصب أعينها والتوجه بها إلى مكان مجهول ومن ثم رميها في الطريق لغرض الكسب المالي من ذويها".وأضاف أن "الحكم صدر وفق إحكام المادة 422 من قانون العقوبات".