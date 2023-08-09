لقيامهما بالمساومة والابتزاز.. الحبس 3 سنوات بحق عميد ومفوض بشرطة الطاقة

وذكـر المركـز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " المتهمين تـم القبض عليهما مـن قبـل القـوات الأمنية عند استلامهما مبلـغ الرشـوة البـالغ مقدارها مليـون دينـار مـن المشتكي مقابـل مـرور الصهاريج التـي تـعمـل علـى نقـل المخلفات النفطيـة التابعـة لإحدى الشـركات الأهلية".وأضاف أن "المحكمة أصدرت قرارها وفق القرار 160 /ثانيا/1 لسنة 1983 واستدلالا بإحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".