التربية: 25 آب الحالي موعداً لمباشرة الهيئات التدريسية

وقال الوكيل الإداري للوزارة فلاح القيسي أنَّ هناك تعليمات تم اصدارها وتعميمها بين المديريات لغرض إكمال الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي المقبل 2023 ــ 2024 وتنظيم سجلات المدارس الخاصة بالطلبة الناجحين والمكملين والراسبين، والتهيئة لامتحانات الدور الثاني.وسبق أن حددت وزارة التربية التاسع من أيلول المقبل موعداً لانطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل الدراسية غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.وأشار القيسي إلى أن جميع المحاضرين المثبتين على الملاك الدائم تم شمولهم بعملية تسوية الملاكات التي ستجرى استعداداً للعام الدراسي 2023 ــ 2024 بهدف إحداث توازن في توزيع الملاكات بين المدارس وسد الشواغر في بعض التخصصات ومعالجة الفائض في مدارس اخرى، مؤكداً أن جميع التعليمات المطبقة على الموظفين القدامى من الملاك الدائم بهذا الصدد تنطبق على المحاضرين ولا يوجد أي استثناء بذلك.ولفت إلى الموافقة على احتساب الشهادة الدراسية للمتعاقدين من المحاضرين والإداريين المثبتين حديثاً والحاصلين على الشهادة الدراسية أثناء مدة العقد أو بعد ذلك، وسيتم تطبيق الضوابط كما معمول به لموظفي الملاك الدائم، حيث يتم تشكيل لجان خاصة في كل مديرية عامة في بغداد والمحافظات للنظر في طلبات المثبتين حديثاً لأغراض احتساب الشهادة بعد إعداد محاضر رسمية بذلك، بحسب الصحيفة الرسمية.