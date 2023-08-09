"لهيب آب" يقسو على طقس العراق.. 15 محافظة تتجاوز حرارتها الـ 47 غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الحالة الجوية اليوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس صحواً حاراً، وصحوا في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة مقاربة لما سجل ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد والموصل وكركوك وكربلاء المقدسة وواسط والديوانية والناصرية والمثنى 48، النجف الأشرف وصلاح الدين وديالى وميسان والبصرة 49".وأضافت ان "غداً الخميس سيكون الطقس صحوا حارا مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "الجمعة المقبلة سيكون الطقس صحوا حارا مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، في حين سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائما جزئي حار، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأوضحت، أن "السبت المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً مع بعض القطع من الغيوم حار، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في بعض الأماكن أعلى من (50) درجة مئوية ، أما المنطقة الشمالية فالطقس صحو حار ، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا الى غائم جزئي حار ، درجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق لتصل درجات الحرارة العظمى في أغلب الأماكن أعلى من (50) درجة مئوية".ولفتت الهيئة إلى، أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد المقبل سيكون الطقس صحواً حاراً، درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".