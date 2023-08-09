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إطلاق العمل في مجموعتين من مشاريع فكّ الاختناقات المرورية بساحة النسور والرستمية
محليات
2023-08-09 | 03:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,091 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إطلاق مشروع توسعة ساحة النسور.
وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان لـ السومرية نيوز، أن الأخير "أطلق مشروع توسعة ساحة النسور، الذي يتضمن ثلاثة أنفاق ومجسرين، ومشروع الرستمية الذي يتضمن مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش".
وأضاف، أن "المشروع يأتي ضمن مشاريع فكّ الاختناقات المرورية في بغداد".
كما أطلق السوداني، عبر دائرة تلفزيونية، العمل في مشروع تنفيذ مجسرات ربط طريق محمد القاسم السريع بطريق قناة الجيش من جهة الرستمية، وتوسعة الطرق على جانبي قناة الجيش.
وأكد رئيس مجلس الوزراء "سعي الحكومة، منذ اليوم الأول، للتحرك بخطوات عملية باتجاه الخدمات، لأهمية هذا الملف للمواطن من الناحية المعيشية والعمرانية والصحية"، مبيناً أنّ "الخدمات في العاصمة بغداد تمثل أولوية، خصوصاً ما يتعلق بالازدحامات المرورية التي تشكل مشكلة مزمنة"، مشيراً إلى "توفر التخصيصات المالية في موازنة السنوات الثلاث".
وأوضح، أن "مشاريع فكّ الاختناقات المرورية تنفذ لأول مرّة في بغداد، وستظهر آثارها الإيجابية بعد التنفيذ، مؤكداً أن المشروع يتضمن أنفاقاً وجسوراً، وفيه الكثير من التعارضات وفق الخرائط، ما يتطلب تضافر كل مؤسسات الدولة لإيجاد الحلول لها، وتنفيذها، بما لا يؤثر على مستوى الخدمة المطلوبة، ولا على وتيرة الإنجاز".
ووجّه السوداني بـ"إكمال العمل ضمن التوقيتات الزمنية المثبتة في العقد، ووفق التصاميم والمواصفات المعدّة، بما يليق بالعاصمة بغداد، وأهمية إيجاد طرق بديلة تخفف عن كاهل المواطن أثناء التنفيذ، فضلاً عن المسؤولية التي تقع على عاتق دائرة المرور في مساعدة الفنيين لضمان انسيابية الطريق أثناء التنفيذ.
وأكد رئيس الوزراء: "ستكون هناك متابعة مستمرة مع وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد والشركة المنفذة والأجهزة الأمنية، المتواجدين في الموقع من أجل الوقوف على متطلبات العمل".
ويتضمن مشروع توسعة ساحة النسور إنشاء نفق بطول 490م، يربط بين شارع الأردن و شارع القادسية، ونفقاً آخر بطول 535م يربط بين شارع يافا وشارع بيروت، أما النفق الثالث فهو بطول 1035م، ويربط بين شارع بيروت وشارع يافا بعمق حفر يصل إلى 16م تحت مستوى سطح الأرض، بالإضافة إلى إنشاء مجسر النسور بطول 890م يربط بين شارع دمشق وشارع محمد مهدي الجواهري، مع مجسري الاقتراب صعوداً ونزولاً بطول 300م، ومجسر للسيارات فوق خط السكة بطول 478م، يربط بين ساحة قحطان مروراً بخط سكة بغداد - البصرة وصولاً إلى تقاطع أم الطبول، كما يشتمل المشروع على توسعة الطرق المحيطة بمواقع العمل.
أما مشروع الرستمية فيتضمن تنفيذ مجسر يربط طريق محمد القاسم السريع مع قناة الجيش بطول 400م، وتنفيذ 4 استدارات مجسرة ضمن قناة الجيش؛ لتأمين الانتقال الانسيابي بين جانبي القناة، وتوسعة للطريق على جانبي القناة بتنفيذ طريق رئيس بـثلاثة ممرات.
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