إطلاق الخطة الوطنية المتعلقة بالألغام في العراق.. ما أهميتها؟

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
في خلقه شؤون
من
12:00 AM
الى
12:59 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم الجدل: ديمبلي إلى باريس
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-464186-638271696152385706.jpg
إطلاق الخطة الوطنية المتعلقة بالألغام في العراق.. ما أهميتها؟
محليات
2023-08-09 | 05:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
315 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلن ممثل رئيس الوزراء، وزير البيئة ورئيس البرنامج الوطني لشؤون الألغام نزار ئاميدي، اليوم الأربعاء، إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام.
وقال ئاميدي، في كلمة له خلال حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام، وتابعتها السومرية نيوز: "نحتفل اليوم بمناسبة مهمة وهي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لشؤون الألغام للأعوام (2023 - 2028) والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع".
وأضاف أن "إطلاق هذه الاستراتيجية التي تمكنت من إعدادها بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يمثل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب الأسود".
وتابع: "من المؤسف أن العراق يحتل المراتب الأولى عالمياً في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية، إذ إن حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارتنا منذ تأسيسها عام 2003 حوالي (6406) كيلو مترات مربعة، حيث تم إطلاق (3767) كيلو متراً مربعاً ويجري العمل حالياً على نحو (490) كيلومتراً مربعاً أي أن المساحة الملوثة الباقية بحدود (2149) كیلو متراً مربعاً".
وأكد أن "قلة الكوادر والتخصيصات المالية تشكل عائقاً أمام جهود وزارة البيئة والفريق الوطني الذي يعمل بجد على استكمال إعلان هذه المساحات خالية من التلوث، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها من خلال حصول سيول وانجرافات تربة، والتي أدت إلى حركات غير مسيطر عليها لحقول الألغام خصوصاً في المناطق الحدودية".
ولفت إلى أن "الحكومة عازمة على إيلاء برنامج شؤون الألغام أولوية في برامج الدعم الحكومية، ومن جهة أخرى فأن الوزارة تدعم بشكل استثنائي محور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات والمخلفات الحربية، فقد قامت دائرة شؤون الألغام بنحو 40 ألف حملة توعوية وبواقع أكثر من 3 ملايين مستفيدة ومستفيد، مع إطلاق دائرة شؤون الألغام معياراً وطنياً في مجال مساعدة الضحايا يشكل إضافة نوعية في عمل البرنامج الوطني لشؤون الألغام ويعتبر الأول من نوعه في العالم لامتثاله للمعايير الدولية والإنسانية في هذا الشأن".
وأكد على "الأهداف الاستراتيجية لبرنامج شؤون الألغام في العراق"، مضيفاً: ان "أعمال التطهير في العراق أبعاد اقتصادية وتنموية واستراتيجية، ومثال ذلك فأن أعمال التطهير التي أجريناها في منطقة شط العرب أدت إلى تحويل تلك المساحات إلى مجمعات سكنية انتفع منها العديد من المواطنين، وكذلك في محافظة كربلاء المقدسة، إضافة إلى ماقام به البرنامج الوطني لشؤون الألغام بالتعاون مع دائرة الأمم المتحدة لشؤون الألغام في المناطق المحررة والتي أدت إلى تسهيل عودة النازحين وتطبيق استراتيجية إعادة الاستقرار وإعادة الإعمار".
وتابع ان "هذا يصب في تحقيق مضامين البرنامج الحكومي بأبعاده التنموية والاستثمارية الواعدة وما تقوم به حالياً الوزارة من تأمین المتطلبات اللوجستية والتشاركية والتنفيذية لتطهير أرض مشروع النبراس للبتروكيمياويات في قضاء الزبير ضمن البصرة، كذلك تطهير خط سكة حديد البصرة - الشلامجة فضلاً عن الخطط التنفيذية لمشروع طريق التنمية والذي يمثل بارقة أمل ونقلة نوعية لبلدنا وشعبنا"، مشيراً الى أن "الحكومة أولت برئاسة رئيس مجلس الوزراء، برنامج شؤون الألغام في العراق اهتماماً استثنائياً، حيث خصصت موازنات جيدة ستوجه لأعمال التطهير والإزالة، آخذين بنظر الاعتبار الأولويات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والإنسانية، والأهم حماية أرواح أبناء شعبنا من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة".
وذكر ان "هذه الاستراتيجية بانتظار إنجازات كبيرة وفاعلة لدائرة شؤون الألغام وشركات الفريق الوطني العراقي، وهي بحاجة ماسة للدعم مع المساندة على المستويين الحكومي الوطني والدولي لتمكينها من أداء مهامها وأعمالها وأنشطتها الفعلية".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
32.75%
04:53 | 2023-08-08
ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
04:53 | 2023-08-08
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
محليات
30.79%
17:05 | 2023-08-07
قرارات حكومية بحذف أربع مواد من قوائم الاستيراد
17:05 | 2023-08-07
توجيه جديد من محافظة بغداد بشأن المولدات الكهربائية المخالفة للتسعيرة
محليات
19.3%
12:57 | 2023-08-07
توجيه جديد من محافظة بغداد بشأن المولدات الكهربائية المخالفة للتسعيرة
12:57 | 2023-08-07
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
17.15%
04:57 | 2023-08-09
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
04:57 | 2023-08-09
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل يندرج حظر التليغرام في العراق ضمن سياسية تكميم الأفواه؟
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.