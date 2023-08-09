دجلة يبتلع شابا ومفارز ميسان تنتشل الجثة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود نداء من غرفة العمليات حول وجود حادث غرق سارعت مفارز قسم الشرطة النهرية وحدة الغواصين الى مكان الحادث لانتشال جثة الشاب بعد مرور ساعات على غرقه".واشارت الى انه "تمت إحالة القضية الى مركز الشرطة المختص لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة"، مبينة ان "الشرطة النهرية سبق وان وجهت نداءات عدة للعوائل بعدم السماح لابنائها بالسباحة في نهر دجلة، كونه يشكل خطراً عليهم خاصة الذين لا يجيدون السباحة".