50 ألف دينار.. تعليمات منحة تلاميذ وطلبة الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، إنه "تم إقرار المنحة الخاصة بالطلبة والتلاميذ من الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والبالغة 30 ألف دينار للتلميذ و50 ألف دينار للطالب".وأضاف، أن "المنح تصرف وفق التعليمات الخاصة للمشمولين من أبناء الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية"، مبينا أن "المنحة تحجب عن الطالب في حال رسوبه أو تغيبه عن الدوام"، مشيرا الى ان "هذه المنحة أعيد صرفها في ظل الحكومة الحالية بعد انقطاع لسنوات طويلة"، مشيراً إلى أن "موعد صرف المنحة ستنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد".وذكر أن "وزارة التربية تتولى عملية التحضير لصرف المنحة"، لافتا إلى أنها "ستقلل من ظاهرة التسرب والرسوب وستكون عاملاً مساعداً للأسر المحتاجة في تقليل النفقات الدراسية"، وفقا للوكالة الرسمية.وفي وقت سابق، أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بأنَّ العام الدراسي المقبل 2023 - 2024 سيشهد تفعيل منحة الطلبة الدارسين في المراحل الابتدائية والثانوية من الأسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية.