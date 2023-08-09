بمشاركة الكمارك.. مداهمة مخزنين للسكائر والمعسل في بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة من تحريات الكمارك ومديرية الأمن الاقتصادي وبأسناد من مديرية أمن غرب بغداد/مكتب أمن العامرية والقوة الماسكة للأرض ووحدة الاستخبارات داهمت مخزنين للسكائر والمعسل في حي الخضراء بالعاصمة بغداد".وأضافت، أن "المعلومة وردت من جهاز الأمن الوطني/ مديرية الامن الاقتصادي"، مشيرة الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين النافذة".وأشار البيان الى، أن "الهيئة، داهمت مؤخرا عدد من المخازن والتي تحتوي على مواد مخالفة (مهربة او ممنوعة) من الاستيراد بمشاركة واسناد من الجهات المختصة والاجهزة الأمنية ".