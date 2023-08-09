Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
برشلونة يحسم الجدل: ديمبلي إلى باريس
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

حرب المياه.. أعين تراقب زيارة اردوغان وأرقام "صادمة" تكشف معاناة العراقيين

محليات

2023-08-09 | 07:15
حرب المياه.. أعين تراقب زيارة اردوغان وأرقام &quot;صادمة&quot; تكشف معاناة العراقيين
2,601 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

يواجه العراق "شبه جفاف" من سنوات عديدة، فبلد النهرين، يعاني اليوم من أزمة شديدة أدت إلى خسارة 70 بالمئة من مساحاتها الخضراء، ونفوق مئات الأطنان من الثروات الحيوانية وهجرة العديد من سكان الأرياف.

ازمة المياه، أثارت مواقف شعبية وسياسية ضد تركيا بسبب تقليص الحصة المائية العراقية وبناء السدود، والسياسة التي تتبعها أو كما يطلق عليها بـ"سياسة تعطيش العراق".

التطور الجديد والذي يترقبه الجميع، يتمثل بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، الى العراق، قريباً، وسط مطالبات سياسة وشعبية لمناقشة ملف المياه، ومحاولة الوصول الى حلول جذرية تنقذ العراق وتبعث الحياة المائية مرة أخرى في بلاد النهرين.

مؤشرات عالمية عديدة تنذر السلطات العراقية بأرقام صادمة حول ازمة المياه، الأ انها اخطرها هو ما تحدث حول اختفاء الأنهار في العراق بحلول عام 2040 وجفاف نهري دجلة والفرات تماماً.

بدوره، الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي كشف، عن أرقام "صادمة" تخص "أزمة" المياه في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، إن "معدل استهلاك المياه في العراق = 60 مليار متر مكعب".


وأضاف، أن "إيرادات العراق المائية عام 2019 = 93 مليار متر مكعب"، مبينا أن "إيرادات العراق المائية عام 2023 = 15 مليار متر مكعب".

وأشار الخبير الاقتصادي الى، أن "نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية".

وبين أن "حصة الفرد من المياه عام 2019 = 2389 متر مكعب"، مستدركا "حصة الفرد من المياه عام 2023 = 348 متر مكعب".

وأوضح المرسومي، أن "حصة الفرد العراقي من المياه حاليًا تعادل 14% فقط من حصته عام 2019".

ولفت الى، أن "درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها (خطورة عالية) فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره".

وختم حديثه بالقول، "يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضًا بلا أنهار بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تمامًا".


الى ذلك، يقول وزير الموارد المائية عون ذياب، في كلمته خلال المؤتمر الوطني لإدارة المياه الآمنة في العراق: إن "البلاد تواجه تحديات شح المياه للسنة الرابعة على التوالي جراء واقع التغير المناخي التي تعصف منطقة حوضي نهري دجلة والفرات، فضلاً عن قلة الواردات المائية نتيجة سياسة دول المنبع".

وأكد، أن "الوزارة ملتزمة بتوفير المياه الخام ذات النوعية الجيدة لدعم إسالات المياه في عموم العراق"، منوهاً إلى أن "العراق يعتمد بنسبة 70 بالمئة من إيراداته المائية من خارج الحدود، لذا فإن الوزارة تعمل بشكل دؤوب وبالتنسيق مع دول أعالي الأنهار بشأن الإيرادات".

ولفت ذياب، إلى أن "وزارة الموارد المائية وبإسناد من دولة رئيس الوزراء، باشرت بحملة واسعة لرفع التجاوزات على الموارد المائية، وبدعم كبير من القوات المسلحة متمثلة بقيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، فضلاً عن المحافظين والحكومات المحلية"، منوهاً إلى "الجهد الكبير المبذول في هذا الاتجاه والذي أسهم في إزالة العديد من التجاوزات على مصادر المياه".

واشار الوزير إلى أن "نهر الفرات ما زال يعاني من حالة الجفاف؛ لأن تركيا أيضا لم تلتزم بالحصة المقررة وفق البروتوكول لسنة 1987 و1989 الموقع مع سوريا، على أن تعطي تركيا 500 متر مكعب بالثانية في منطقة طرابلس على الحدود التركية السورية".

ودعا ذياب، المعنيين بالشأن المائي بشكل عام إلى "ترشيد استهلاك المياه واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التكيف مع شح المياه".

ويأتي ملف "المياه" على رأس الملفات التي ينتظر العراقيون حسمها خلال الزيارة المرتقبة التي تعد الأول من نوعها منذ 12 عاما لرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى بغداد خلال أيام، والتي تأتي في وقتٍ يسارع فيه العراق الخطى من أجل ترتيب علاقاته الإقليمية والدولية، وفي ضوء مشروع طريق التنمية الذي يتبناه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، لربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا.

كما ظهر حديث سياسي "غير مؤكد" عن ان تأخر زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى العراق بسبب الشروط التي وضعها اردوغان على بغداد وهي الاول النفط مقابل المياه للعراق والشرط الثاني التنازل عن 21 مليار دولار (عقوبات على تركيا للعراق).

وفي يوليو 2016، وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” أهوار العراق على قائمتها للتراث العالمي. ووفقاً لذلك القرار، فقد باتت الأهوار محميةً طبيعيةً دولية تمتد على مساحة 35 ألف كم مربع. وللمفارقة، فقد كادت الأهوار تخرج في مطلع عام 2023 من القائمة بسبب شح المياه والتغيرات المناخية.

ويحتل والعراق المرتبة الخامسة بأشد البلدان تضرراً من التغير المناخي بحسب الأمم المتحدة، كما أنه شهد منذ العام 2020 أزمة مياه خطيرة تصاعدية جراء شح الأمطار و"حرب المياه" التي شنتها عليه دول المنبع (تركيا، وإيران، وسوريا) لتبلغ الأزمة ذروتها خلال العام الحالي حيث انخفضت مناسيب نهريّ دجلة والفرات إلى مستويات غير مسبوقة، لدرجة أن قاع النهرين جف تماماً في بعض المناطق التي يمران بها، وفي مناطق أخرى انخفض إلى حد لم يعد بإمكان محطات مياه الشرب سحب الماء لكدورته، وأيضاً لتدنيه إلى أقل من نصف متر، إلى جانب انخفاض كبير في السدود والبحيرات والخزانات المائية، وتحول الأهوار الجنوبية إلى أراضٍ جافة.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
Play
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
Play
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Play
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
Play
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Play
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Play
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
Play
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
Play
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
Play
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
رحال
Play
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
Play
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
Play
من ٥ الى ١١ آب ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-08-05
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
Play
لماذا يفكر الرجل بالزواج مرة ثانية - الحلقة ٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
Play
بغداد.. الشعلة - الحلقة ٧٧ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Play
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
Play
عيون مبصرة ام قلوب مبصرة؟ - الحلقة ١٠
14:00 | 2023-08-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Play
نشرة ٨ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Play
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
Play
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
عشرين
Play
عشرين
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
Play
ازمة الجفاف في نهري دجلة والفرات وقلة الموارد المائية - الحلقة ١٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-08-06
لقطات
Play
لقطات
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
Play
تم استغلال ملفات السجناء | علناً
04:00 | 2023-08-05
رحال
Play
رحال
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
Play
استعدادات المواكب الحسينية لإحياء واقعة الطف في قضاء النعمانية - الحلقة ١٤ | الموسم 4
13:30 | 2023-08-05
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.