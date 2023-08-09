في مستشفى "الجوادر".. وضع رجل "غير متوفى" في ثلاجة الموتى لساعتين! (فيديو)

قال رجل ظهر بالمقطع المصور، انه تم وضع شخص "غير متوفى" بثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى الإمام علي "الجوادر" لساعتين وتبين بعدها انه على قيد الحياة.لغاية الان لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الصحة أو مستشفى الإمام علي "الجوادر".