توجيهات حكومية بشأن حساب الخزينة الموحد وإجراءات الدفع الإلكتروني

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ السومرية نيوز، أنه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض التقدم الحاصل في إتمام حساب الخزينة الموحد، وما تبعه من مؤشرات إيجابية تنعكس على النظام المالي والمصرفي الوطني".وأكد السوداني، أنّ "هذه الخطوات تأتي ضمن جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والمصرفية، وسيكون حساب الخزينة الموحد إسهاماً مضافاً في إجراءات محاربة الفساد والحدّ من قدرة الفاسدين على استغلال الثغرات".ووجّه رئيس مجلس الوزراء، "بإجراء تعديل على نظام الدفع الإلكتروني رقم 3 لسنة 2014، وكذلك قيام ديوان الرقابة المالية باعتماد مستند القبض الإلكتروني بديلاً عن وصل القبض الورقي، ضمن سلسلة الإجراءات نحو توظيف واعتماد الدفع الإلكتروني في نقاط البيع POS بصورة موسعة، في القطاعين العام والخاص".