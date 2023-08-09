بالجرم المشهود.. ضبط موظف في نينوى طلب رشوة مقابل تعيين

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أنها "تلقت شكوى تفيد بإقدام أحد مُوظَّفي محافظة نينوى على طلب الرشوة من أحد المواطنين؛ مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، حيث سارعت ملاكاتها في المُحافظة إلى ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بعد تسلُّمه مبلغ الرشوة، موضحةً أنَّ المُتَّهم طلب مبلغ (1200) دولارٍ أمريكيٍّ من أحد المواطنين؛ مقابل وعدٍ كاذبٍ بتعينه، حيث تمَّ نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات المُديريَّة أفضى إلى الإيقاع بالمُتَّهم مُتلبّساً بعد تسلُّمه المبلغ المُتَّـفق عليه".وأشار البيان إلى "تنــظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمُبــرزات المضبوطــة، وتمَّ عرضها صحبة المُتَّهم المضبوط على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفه؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".