مستشفى "الجوادر" ترد على مزاعم وضع رجل "حي" في ثلاجة الموتى

وقال الرواف في حديث لـ السومرية نيوز، "ننفي بشكل قاطع ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شخص مصاب في ثلاجة الموتى"، معتبراً أن "إجراءات التأكد من وفاة شخص ما هي من الأعمال البسيطة التي يقوم بها الأطباء".وأوضح تفاصيل الحالة، قائلاً: "وصلنا شخص مصاب بعشر رصاصات في صدره جراء نزاع عشائري وقع في مدينة الصدر (شرقي العاصمة)، وبعد قيام الأطباء بالإجراءات والفحوصات اللازمة والكاملة تبين أن الشخص متوفى فجرى نقله إلى ثلاجة الموتى".وبين، أن "ما حدث هو قيام بعض الموجودين من طرف النزاع بإخراجه من الثلاجة وزعموا أنه على قيد الحياة"، لافتاً إلى أن "الكوادر الطبية بدأت عملية إعادة الفحوصات وأثبتت مجدداً أنه متوفي".وأكد الرواف، أن هذا الموضوع "يتكرر دائماً في المستشفيات خاصة تلك الواقعة في المناطق الشعبية"، عازياً سبب ذلك إلى "رفض ذوي المريض تقبل حقيقة وفاة فقيدهم".وكانت قد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً زعم وضع رجل على قيد الحياة في ثلاجة الموتى بمستشفى الإمام علي "الجوادر" بالعاصمة بغداد، ولمدة ساعتين.