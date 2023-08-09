التعليم تقرر تعليق القبول في كلية أهلية لمدة ثلاث سنوات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استنادا الى صلاحياتها القانونية وعملا بمهامها ومسؤولياتها في إدارة الشؤون العلمية والتعليمية والأكاديمية في الجامعات الحكومية والأهلية وتخويلها متابعة مسيرة الجامعات ومؤشرات تقييم الأداء المؤسسي تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليق القبول في كلية السلام الجامعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من العام الدراسي 2024/2023 إلى غاية العام الدراسي 2026/2025 وذلك استنادا الى أحكام المادة (38 /ثانيا/أ ) من قانون 25 لسنة 2016".وأكدت الوزارة "اتخاذ كامل الإجراءات القانونية بحق المؤسسات التعليمية الأهلية التي تخالف السياقات والتعليمات والضوابط المسؤولة عن قبول الطلبة وعدم الامتثال لما ينص عليه القانون في المادة (36 / أولا) من قانون التعليم العالي الأهلي".وجددت "التزامها بإجراء التقييم اللازم للأداء المؤسسي والبرامجي للجامعات والكليات الأهلية وتمكينها من تحقيق النتائج الإيجابية على صعيد البحث العلمي والتصنيف العالمي والتوأمة الأكاديمية مع الجامعات الحكومية والعالمية الرصينة".