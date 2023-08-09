مفوضية الاعلام والاتصالات تصدر عدة قرارات جديدة

وقال مجلس المفوضين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عقد جلسته الاعتيادية 22 في مقر المفوضية، وبحث وناقش مواضيع عديدة واتخذ القرارت التالية:اولا: الموافقة على خطة يونسكو العراق لتنظيم الفضاء الرقمي.ثانيا: اعتماد تسمية (المفوضية العراقية للاتصالات والاعلام ) في المخاطبات والكتب الصادرة انسجاما مع ماجاء في الامر ٦٥ النافذ.ثالثا: توجيه الجهاز التنفيذي لتعديل مسودة استراتيجية الانتقال الى الاصدار السادس من برتوكول الانترنت IPV6 وتضمينها بملاحظات المجلس التالية:١: انشاء مختبرات في بغداد في كل من الجامعة التكنولوجية وجامعة النهرين بشكل اولي والتوسع لبقية المحافظات لاحقا.٢: جلب مدربين مختصين الى العراق لغرض التدريب وعدم اعتماد ايفاد المتدربين بهذا الصدد.واضاف: "لحماية المجتمع وقيمه الاصيلة من المصطلحات الدخيلة التي اصبحت لها مدلولات مخالفة للنظام العام والاداب العامة، قرر مجلس المفوضين:١: منع استخدام مفردات ( الجندر)، و (النوع الاجتماعي)، و ( المثلية)، في كافة المخاطبات الخاصة بالهيئة لما لهذه المصطلحات من مدلولات سلبية في المجتمع العراقي.٢: توجيه وسائل الاعلام والشركات القطاعية العاملة في العراق بمنع الترويج لهذه المفردات لما لها من مدلول اصطلاحي في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وعدم استخدام مفردة (المثلية الجنسية) واستخدام المفردة الحقيقية ( الشذوذ الجنسي).٣: منع الشركات المرخصة من الهيئة لخدمات الهاتف النقال وخدمات الانترنت وغيرها من الترويج او التعامل بهذه المفردات من خلال استخدامها في تطبيقاتها ومواقعها وبرامجها واستماراتها الالكترونية".