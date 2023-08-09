ضبط حالات اختلاس بـ15 مليوناً في بلدية جلولاء

وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "ملاكاتها في محافظة ديالى تمكَّنت من ضبط حالات اختلاسٍ وتلاعبٍ في بلديَّة جلولاء، مُوضحةً أنَّ عمليَّات المُتابعة والتحرّي والتدقيق التي أجرتها في البلديَّة قادت إلى الكشف عن تورُّط مسؤول شعبة التدقيق في البلديَّة باختلاس مبالغ ماليَّةٍ من خلال إضافة مبالغ إلى قوائم الرواتب الشهريَّة الخاصَّة بمُخصَّصات الشهادة والخطورة للمُوظَّفين".وأضافت، أنَّ "المُتَّهم أقدم على إضافة المبالغ إلى المُخصَّصات الخاصَّة به وعدد من المُوظَّفين الآخرين؛ بقصد استغفالهم وأخذ المبالغ المضافة لمصلحته الشخصيَّة، مُؤكّدةً أنَّ قيمة المبالغ التي تمَّ اكتشاف اختلاسها من قبل المُتَّهم بلغت (15) مليون دينار".ونوَّهت إلى "ضبط المُتَّهم وقوائم الرواتب المُتلاعب بها منذ الشهر الرابع للعام ٢٠٢١، فضلاً عن صكَّين حاول المُتَّهم إعادة جزء المبالغ المُختلسة؛ لتغطية ما اقترفه، حيث تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليِّ بالمُبرزات المضبوطة، وتمَّ عرضها صحبة المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة بحقّه".