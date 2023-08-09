طالباني من بغداد: استمرار المشكلات لا يخدم أي طرف

وقال مكتب طالباني في بيان، إن الأخير "التقى في بغداد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وجرى خلال لقاء مناقشة الأوضاع العامة للبلاد وجهود تنفيذ البرنامج الحكومي".وشدد الجانبان بحسب البيان على "التنسيق والتعاون بين القوى والأطراف السياسية من أجل تحقيق المصالح الوطنية العليا".كما شدد الجانبان على "العودة إلى الدستور كأساس لحل المشكلات"، واتفق الجانبان على "حل المشكلات بين أربيل وبغداد في أسرع وقت وألا تؤثر الخلافات السياسية سلبا على معيشة المواطنين وقوت الموظفين".ونقل البيان عن طالباني اشارته إلى "مساعي الاتحاد الوطني الكردستاني من أجل تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان"، مضيفاً أن "استمرار المشكلات لا يخدم أي طرف وأن جميع جهودنا تركز على تجاوز هذا الوضع غير المرغوب فيه".