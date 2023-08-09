رئيس محكمة استئناف ميسان يوعز بإجراءات تخص وفاة طبيب

اوعز رئيس محكمة استئناف ميسان محمد حيدر حسين، بإجراءات قضائية تخص وفاة طبيب في المحافظة.

وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان، إن "رئيس محكمة استئناف ميسان القاضي محمد حيدر حسين استقبل وزير الصحة صالح محمد الحسناوي اليوم الاربعاء في مبنى رئاسة المحكمة".





ولفت البيان الى أن "وزير الصحة ثمن جهود القضاء والمتابعة المباشرة لمجريات التحقيق بشأن حادث وفاة الطبيب". وأضاف البيان أن "الطرفين بحثا موضوع قضية المجنى عليه الدكتور حمزة كريم احد اطباء المحافظة حيث أوعز رئيس المحكمة بإجراءات قضائية مستعجلة لكشف ملابسات حادث الوفاة".ولفت البيان الى أن "وزير الصحة ثمن جهود القضاء والمتابعة المباشرة لمجريات التحقيق بشأن حادث وفاة الطبيب".

وكانت القوات الأمنية في ميسان قد عثرت، قبل أيام، على جثة مرمية بالقرب من مستشفى الكحلاء في قضاء الكحلاء جنوبي المحافظة، تعود لطبيب يعمل في دائرة صحة ميسان.