في البصرة.. زخات مطر تقلب جو المدينة

شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، زخات مطر متقطعة في مناطق متفرقة.

وتركزت الأمطار في أحياء الجزائر ودور الضباط والاصمعي وسط البصرة. يشار الى أن محافظة البصرة من المحافظات التي تشهد معدلات حرارة عالية خلال فصل الصيف تتجاوز فيها 50 درجة مئوية. للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..