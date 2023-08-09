تشكيلي عراقي مغترب يهدي بلاده 100 عمل فني

اهدى فنان تشكيلي عراقي مغترب في فرنسا 100 عمل فني الى متحف الفن الحديث في العراق.

وقالت دائرة الفنون العامة في وزارة الثقافة في بيان، "تسلم المدير العام لدائرة الفنون العامة علي عويد العبادي من وزارة الخارجية العراقية (100) عمل فني أهداها الفنان التشكيلي حسن المسعودي المقيم في العاصمة الفرنسية باريس الى متحف الفن الحديث".

وأضاف البيان أن "المدير العام عبر عن سعادته وهو يتسلم الأعمال الفنية الذي عَدَّها وفاءً من قبل الفنان المسعودي المتجذر حُباً الى موطنه الأصل العراق بالشعور والإنتماء"، مشيراً الى أن "دائرة الفنون ستنظم معرضا لهذه الاعمال وكذلك ندوة عن تجربة الفنان حسن المسعودي نستضيف خلالها عدد الاساتذة الفنانين والنقاد في مجال الفن التشكيلي".

وأشار البيان الى أن "الأعمال عبارة عن نتاجات فنية متنوعة الرؤى والأفكار بقياس ٧٥×٥٥ ذات خطوط جسدت العديد من الأبيات الشعرية وأحاديث الشخصيات من رموز العراق والوطن العربي والعالم".