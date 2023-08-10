التربية تعلن فتح التقديم على مدارس الموهوبين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رابط التقديم للطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها هيأة رعاية الموهوبين مسبقاً ولمدة عشرة أيام بدءاً من اليوم ولغاية يوم السبت الموافق ٢٠٢٣/٨/١٩".