أستولى على أسلحة الجيش العراقي.. السجن 15 سنة بحق ارهابي بصلاح الدين

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "المجرم اعترف بجريمة الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي وحمل السلاح واستلام كفالة مالية والاشتراك معهم بالاستيلاء على اسلحة تابعة للجيش العراقي وخزنها في البستان العائد له في مدينة تكريت".واضاف ان "المحكمة اصدرت قرارها بحق المجرم وفقا لإحكام المادة 421 /1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".