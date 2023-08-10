السومرية تنشر ضوابط إجازة الـ5 سنوات لموظفي التربية (وثائق)

وبحسب بيان وزارة التربية، والذي ورد لـ السومرية نيوز، فإن ضوابط الإجازة الاعتيادية لمدة خمس سنوات براتب إسمي لمنتسبيها الراغبين بالتقديم وحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية (٢٠٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٥) جاءت كالاتي:ـ