السجن المؤبد بحق أحد تجار المخدرات في كربلاء

السومرية نيوز- محليات



أصدرت محكمة جنايات كربلاء، اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بحق احد تجار المخدرات عن جريمة الاتجار ببيع مادة الكريستال المخدرة.

وذكر المكتب الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "القي القبض عليه وبحوزته (7) كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بقصد الاتجار بها وترويجها بين المتعاطين".



وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".