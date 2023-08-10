على راسها خانقين.. 13 مدينة عراقية تتصدر مدن العالم بارتفاع الحرارة

السومرية نيوز- محليات



تصدرت ثلاثة عشر مدينة عراقية، اليوم الخميس، الأعلى حرارة على مستوى العالم من أصل قائمة تضمنت 15 مدينة.

وسجل قضاء خانقين في محافظة ديالى اعلى درجة حرارة عالمياً حيث بلغت 50.5 درجة مئوية، فيما سجلت مدن عراقية اخرى درجة حرارة أقل من 50 درجة مئوية بقليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت تخطي درجة الحرارة في بغداد حاجز الـ 51 درجة.



وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً حارا في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، مبينا ان"درجات الحرارة العظمي سجلت في بغداد الناصرية المثنى القادسية51 وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وميسان وواسط 50 والبصرة 49".



وأضاف البيان، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".



وتابع، أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً حارا في عموم البلاد ، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".



وأشار إلى، أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً حارا ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".