إعادة القضية للتحقيق.. القضاء ينقض حكم الإعدام بحق قاتل هشام الهاشمي (وثيقة)

ووفقاً لوثيقة أطلعت عليها السومرية نيوز، فإنه تقرر نقض حكم الإعدام بحق المدان بقتل هشام الهاشمي، وأعيدت القضية إلى التحقيق مجددًا.



الوثيقة ادناه:

وفي 7 أيار/مايو 2023، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكمًا بالإعدام بحق قاتل الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي.واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم، وهو ضابط برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.