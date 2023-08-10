هيئة الحج والعمرة توجه دعوة للفائزين بقرعة الحج

وذكرت الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "رئيس الهيئة سامي المسعودي، وجه باستكمال ما حققته الهيئة من إنجاز في موسم الحج الماضي والاستعداد مبكراً لموسم الحج المقبل 1445 هجرية".ودعت، الفائزين بقرعة الحج لكافة السنوات المتبقية إلى "مراجعة مكاتب الهيئة في بغداد والمحافظات، لغرض إكمال وتحديث بياناتهم".