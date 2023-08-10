ارتفاع حصيلة قتلى الجيش التركي بهجوم شمال العراق

وقالت في بيان إنه تم تحييد 995 إرهابيا منذ مطلع العام، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية.يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع التركية الخميس، عن ارتفاع عدد القتلى من الجيش التركي، في الهجوم الذي نفذه حزب العمال الكردستاني شمالي العراق مساء أمس، إلى 6 قتلى حتى الآن.وكانت وزارة الدفاع التركية، أعلنت أمس الأربعاء، عن مقتل 4 جنود أتراك في هجوم نفذه أفراد "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق.وأطلقت تركيا في أبريل 2022، عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" التي تصنفه أنقرة إرهابيا في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.