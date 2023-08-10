بالصور.. تكدس النفايات في قضاء الزبير بعد اضراب عمال البلدية

رصدت عدسة السومرية نيوز، اليوم الخميس، تكدس النفايات في قضاء الزبير غرب المحافظة البصرة بعد اضراب عمال البلدية.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان قضاء الزبير غرب البصرة يعاني من تكدس النفايات بسبب إضراب العاملين في دائرة البلدية والذين يطالبون بتعديل رواتبهم التي لا تتجاوز 200 الف دينار".



وأضاف ان "الاضراب بدء منذ اكثر من ثلاثة أيام، وان ابرز المطالب تتلخص في زيادة الاجور بعد أن كانوا يعملون بصفة عقد كانت أجورهم تتراوح بين 350 ألف إلى 370 ألف دينار بينما عندما تم تثبيتهم على الملاك الدائم أصبحت رواتبهم ما يقارب 170 أو 200 ألف دينار".