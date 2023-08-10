نقابة الصحفيين تؤشر خرقاً حول زيارة السوداني إلى ميسان

وذكر بيان للنقابة ورد لـ السومرية نيوز، "في الوقت الذي يمثل فيه الاعلام الواجهة الرئيسة في نقل الأحداث والاخبار المهمة الني يتم ايصالها بأمانة ومصداقية ومهنية من المسؤول الى المتلقي، والتي بالتأكيد تخضع لمعايير المصداقية والمهنية لتكون مادة وافية وكافية لتقييم الحدث، ولعل زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى محافظة ميسان التي تعد الاولى من نوعها كرئيس لمجلس الوزراء وما حملته من مخرجات مهمة تمثلت بافتتاح مشاريع استراتيجية وادراج مشاريع اخرى وساهم الاعلام في تغطيتها بأفضل وأبهى صورة".وأضاف البيان، "الا ان هناك بعض الخروقات التي صدرت من فرد لم يحسن التعامل مع الاعلام كمؤسسة وسلطة رابعة لها كيانها واهميتها واحترامها، علما ان هذا الفرد لا يعكس الصورة الحقيقية لشخصية الحكومة او رئيس الوزراء وانما مثل اخفاقا لنفسه وتصرف بطريقة فردية بعيدة عن المهنية كونه منع الصحفيين من التحرك بحرية لتغطية نشاطهم، مع ذلك فقد تعامل رئيس الوزراء بمهنية ومسؤولية في معالجة الموقف كالعادة في اعادة هيبة الاعلام من خلال فسح المجال للإعلاميين في ممارسة عملهم ونشاطهم بحرية والذي بدوره قدم اعتذارا شخصيا للأسرة الصحفية وفرع نقابة الصحفيين عن ذلك التصرف غير المسؤول لاحد افراد حمايته".بدورها، اثنت نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام، وفق البيان، "بدور رئيس الوزراء الكبير في دعم الاعلام وتقديم كافة التسهيلات للإعلام في ممارسة دورهم في تغطية نشاطاتهم، داعية كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وبعض المدونين بتوخي الدقة والحذر في نشر الاشاعات وترويجها وتأجيجها وضرورة تناقل المعلومة من مصادرها".وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الى محافظة ميسان؛ للاطلاع على الواقع الخدمي للمحافظة وافتتاح عدة مشاريع مهمة مثل المحطة الغازية ومستشفى الحكيم.