البصرة.. العشرات ينظمون وقفة احتجاجية في أم قصر (صور)

نظم عشرات المواطنين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية في ناحية أم قصر جنوبي البصرة؛ بسبب تردي التيار الكهربائي.

وقال مراسل السومرية، إن عشرات المواطنين في ناحية ام قصر (90 كم جنوب البصرة) نظموا وقفة احتجاجيا امام بوابة ميناء ام قصر الشمالي.



وأضاف، أن ذلك جاء احتجاجاً على تردي التيار الكهربائي ونقص الخدمات في الناحية.