السوداني يختتم زيارة ميسان ويعود إلى العاصمة.. هذا ما تضمنته

وتضمنت الزيارة، وفق بيان لمكتب السوداني، "افتتاح وحدتين مركبتين (سعة 100 ميغاواط لكل واحدة) في محطة كهرباء العمارة الغازية، وافتتاح مستشفى الحكيم التعليمي في محافظة ميسان بسعة 492 سريراً، بالإضافة إلى الإعلان عن تنفيذ مشروع مدينة جامعية متكاملة في ميسان، والتوجيه بإعداد التصاميم من قبل شركات عالمية متخصّصة".كما تضمنت "الإعلان عن تنفيذ مشروعي مستشفيين سعة 100 سرير في قضاء المجر الكبير وناحية علي الشرقي بمحافظة ميسان، وإعلان تنفيذ مشروع محطة معالجة مياه للصرف الصحي في محافظة ميسان، فضلاً عن صرف تعويضات السيول للسنوات السابقة، البالغة 90 مليار دينار للمتضررين من أبناء المحافظة".وتضمنت أيضاً "إعلان حصر المزايدة العلنية الخاصة بمحال سوق الصاغة العصري في محافظة ميسان بمُمارسي المهنة من أبناء المكوّن الصابئي المندائي، إضافة إلى توجيه وزير النفط بحلّ مشكلة المهندسين من أبناء محافظة ميسان".وعقد السوداني، وفق البيان، "اجتماع مع مسؤولي الدوائر الخدمية لمناقشة الواقع الخدمي بمحافظة ميسان، ولقاء أعضاء مجلس النواب عن محافظة ميسان، ومناقشة سبل النهوض بواقع المحافظة، ولقاء آخر مع شيوخ ووجهاء محافظة ميسان، كما عقد اجتماع أمني موسّع مع القادة الأمنيين في ميسان".