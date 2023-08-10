العثور على جثة أسفل جسر المثنى شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "استخبرنا من اهالي منطقة التاجي شمالي بغداد بوجود جثة ضمن القاطع أسفل جسر المثنى، وتم الانتقال الى محل الحادث مع الاجهزة الأمنية".وأضاف ان "الادلة الجنائية حضرت بأمرة الرائد محمد حسين، و تبنى الحادث مركز شرطة شاطئ التاجي"، مشيرا الى ان "الجثة متروكة على حافة النهر".