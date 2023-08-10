في بغداد.. خلاف بين زوجين يتسبب بوفاة رضيعة

أفاد مصدر محلي، الخميس، بوفاة رضيعة نتيجة خلاف بين والديها شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن ""الشرطة تلقت بلاغاً بوفاة رضيعة تبلغ من العمر أربعة أشهر داخل شقة سكنية ضمن منطقة الأعظمية".



وأضاف أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث، فور وصولها للشقة، وبحسب أقوال الأب فإن زوجته قامت برمي الطفلة بشدة على الأرض، بينما أفادت الأخيرة بأن زوجها هو من رمى الطفلة بقوة على الأرض".